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10:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Центр Нижнего Тагила остался без электричества из-за аварии

Администрация Нижнего Тагила держит на контроле ситуацию с обеспечением электроэнергией части центра города, где сегодня ночью произошло аварийное отключение одной из распределительных подстанций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, потребители обеспечиваются электроэнергией по резервной схеме.

Ситуацию сегодня разбирали на совещании у заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству. Как рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков, отключение одной из распределительных подстанций произошло в результате выхода из строя кабельной линии. По его словам, линия не старая и еще не выработала свой ресурс — ей всего 20 лет. В настоящий момент причины выхода ее из строя устанавливаются.

Главный инженер отметил, что после аварийного отключения были предприняты незамедлительные меры по переводу потребителей на резервную линию снабжения электроэнергией.

«Уже в 22.50 мы начали процесс перевода объектов на резервную линию, который был завершен к половине второго ночи. Сначала подключали насосные и тепловые подстанции, затем пожарное депо и население. На работу ни одного социального объекта отключение не повлияло», — заверил Павлюков.

Как отметили в мэрии, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденной линии: в них задействованы три единицы спецтехники и семь специалистов. После завершения ремонта снабжение потребителей будет возвращено на основную линию.

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