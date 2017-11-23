Центр Нижнего Тагила остался без электричества из-за аварии

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, потребители обеспечиваются электроэнергией по резервной схеме.

Ситуацию сегодня разбирали на совещании у заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству. Как рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков, отключение одной из распределительных подстанций произошло в результате выхода из строя кабельной линии. По его словам, линия не старая и еще не выработала свой ресурс — ей всего 20 лет. В настоящий момент причины выхода ее из строя устанавливаются.

Главный инженер отметил, что после аварийного отключения были предприняты незамедлительные меры по переводу потребителей на резервную линию снабжения электроэнергией.

«Уже в 22.50 мы начали процесс перевода объектов на резервную линию, который был завершен к половине второго ночи. Сначала подключали насосные и тепловые подстанции, затем пожарное депо и население. На работу ни одного социального объекта отключение не повлияло», — заверил Павлюков.