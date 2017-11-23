Источник: Reuters

Директора спортивной школы «Сибсельмаша» задержали за взятку, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, с апреля 2017 года сотрудники правоохранительных органов проводили проверку Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш». 64-летний директор школы понимал, что силовики могут найти нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки в спортивном комплексе. Чтобы перестраховаться и избежать возможной ответственности за нарушения директор дал взятку 150 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов.

«Указанные действия происходили в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, мужчина был задержан с поличным», — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за незаконное бездействие).

«В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.