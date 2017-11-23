В Омском кадетском корпусе отравились подростки
В Омском кадетском корпусе произошло массовое отравление учеников — в медучреждения обратились 15 человек.
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В Омском кадетском корпусе произошло массовое отравление учеников — в медучреждения обратились 15 человек.
Все они были госпитализированы и получают необходимое лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала об инциденте
Причиной для госпитализации стала острая кишечная инфекция. Ее происхождение на данный момент не установлено.