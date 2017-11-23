Хакер из Уфы пытался взломать сайт администрации Тамбовской области
За это 28-летнего уфимца приговорили к одному году ограничения свободы.
За это 28-летнего уфимца приговорили к одному году ограничения свободы.
28-летнего уфимца осудили за попытку взломать сайт государственного учреждения, сообщает
В феврале этого года мужчина незаконно скачал на ноутбук
Система безопасности сайта ведомства обнаружила и заблокировала вредоносную программу, предназначенную для копирования компьютерной информации.
Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.