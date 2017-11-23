Крымчанина отправили в колонию на 11 лет за наркоторговлю
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя к 11 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя к 11 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. Об этом сообщает
«Установлено, что осужденный занимался сбытом на территории Керчи наркотиков и их прекурсоров (веществ, которые используются при изготовлении наркотиков и психотропных веществ — ред.)», — уточнили в ведомстве.
Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.