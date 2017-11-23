Под Волгоградом «Лада» врезалась в грузовик: погиб мужчина

34-летний водитель на «Лада Ларгус» мчался по дороге из Волгограда в сторону Камышина. Ехал довольно быстро, обгоняя попутные машины одну за другой. На 537-м километре он в очередной раз пошел на обгон, но не рассчитал расстояние до встречной машины. В результате прямо на встречке буквально лоб в лоб он столкнулся с автомобилем «МАН» под управлением 50-летнего водителя.