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11:00 (мск), источник: 36on.ru

Водитель «КамАЗа» разбился насмерть на воронежской трассе

Авария со смертельным исходом случилась вчера, 22 ноября, на автодороге «Бобров — Таловая — Новохоперск».

Как сообщают автоинспекторы, примерно в 15 часов на 70 километре трассы М-4 «Дон» водитель большегруза «КамАЗ-5320» не справился с управлением и съехал в клювет. Затем грузовик перевернулся.

В результате ДТП 62-летний водитель «КамАЗА» погиб на месте. Мужчина был жителем Таловского района.

Кроме того, в аварии пострадали два пассажира большегруза: 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, также жители Таловского района. Люди получили серьезные повреждения и были госпитализированы. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

К слову, в связи с неблагоприятными погодными условиями полицейские объявили предупреждение для всех водителей и попросили их неукоснительно соблюдать ПДД.

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Водитель КамАЗа разбился насмерть на воронежской трассе
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