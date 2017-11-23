Водитель «КамАЗа» разбился насмерть на воронежской трассе
Авария со смертельным исходом случилась вчера, 22 ноября, на автодороге «Бобров — Таловая — Новохоперск».
Авария со смертельным исходом случилась вчера, 22 ноября, на автодороге «Бобров — Таловая — Новохоперск».
Как сообщают автоинспекторы, примерно в 15 часов на 70 километре трассы М-4 «Дон» водитель большегруза «КамАЗ-5320» не справился с управлением и съехал в клювет. Затем грузовик перевернулся.
В результате ДТП 62-летний водитель «КамАЗА» погиб на месте. Мужчина был жителем Таловского района.
Кроме того, в аварии пострадали два пассажира большегруза: 58-летняя женщина и 32-летний мужчина, также жители Таловского района. Люди получили серьезные повреждения и были госпитализированы. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.
К слову, в связи с неблагоприятными погодными условиями полицейские объявили предупреждение для всех водителей и попросили их неукоснительно соблюдать ПДД.