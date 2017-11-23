Свадебное мошенничество: организатора банкетов осудили в Астане
Суд № 2 Алматинского района Астаны вынес решение в отношении сотрудника одного из ресторанов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Суд № 2 Алматинского района Астаны вынес решение в отношении сотрудника одного из ресторанов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Признать виновным по статье 190 части 3 пункта 1 УК РК (мошенничество в крупном размере — прим.) и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении
Приговор не вступил в законную силу. Отметим, ранее в ДВД Астаны поступило около 20 заявлений от горожан, сообщивших, что они стали жертвами мошенничества со стороны организатора свадебного банкета. Тогда была озвучена сумма ущерба — более 15 миллионов тенге. По подозрению в мошенничестве был задержан 31-летний администратор банкетного зала одного из столичных ресторанов.
Ранее пользователь Facebook в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» опубликовал историю о том, как оказался обманутым после внесении предоплаты за свадебный банкет в одном из ресторанов.
«После показа банкетного зала С. озвучил свободные даты и заметив интерес с нашей стороны сказал, что цена за человека не окончательная и впоследствии имеется возможность прийти к компромиссу. В целом ресторан нас устраивал. Кроме того, мы неоднократно слышали хорошие отзывы о заведении. 13 мая 2017 года я внес первоначальный взнос и получил квитанцию к