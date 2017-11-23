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11:13 (мск), источник: Tengrinews

Свадебное мошенничество: организатора банкетов осудили в Астане

Суд № 2 Алматинского района Астаны вынес решение в отношении сотрудника одного из ресторанов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Источник: Tengrinews

«Признать виновным по статье 190 части 3 пункта 1 УК РК (мошенничество в крупном размере — прим.) и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Приговор не вступил в законную силу. Отметим, ранее в ДВД Астаны поступило около 20 заявлений от горожан, сообщивших, что они стали жертвами мошенничества со стороны организатора свадебного банкета. Тогда была озвучена сумма ущерба — более 15 миллионов тенге. По подозрению в мошенничестве был задержан 31-летний администратор банкетного зала одного из столичных ресторанов.

Ранее пользователь Facebook в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» опубликовал историю о том, как оказался обманутым после внесении предоплаты за свадебный банкет в одном из ресторанов.

«После показа банкетного зала С. озвучил свободные даты и заметив интерес с нашей стороны сказал, что цена за человека не окончательная и впоследствии имеется возможность прийти к компромиссу. В целом ресторан нас устраивал. Кроме того, мы неоднократно слышали хорошие отзывы о заведении. 13 мая 2017 года я внес первоначальный взнос и получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру, оформленную надлежащим образом (…). На следующий день мне позвонил С. и предложил участвовать в акции от владельцев ресторана заключающейся во внесении 100% оплаты за мероприятие и получение скидки 1000 тенге с человека. Получив заверения сотрудника ресторана, что все будет надлежащем образом оформлено, я согласился. 15 мая 2017 года я внес всю оставшуюся сумму. (…)В холле ресторана, где должна была пройти свадьба, мне сообщили, что оплаченные мною в полном объеме денежные средства администратор в кассу заведения не внес. Там же мне сообщили, что примерное количество потерпевших от действий С. примерно 20 человек, каким образом сотрудники и руководство ресторана не замечали, что подобное происходит в стенах заведения остается для меня не понятным», — написал ранее молодой человек.

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