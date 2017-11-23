Свадебное мошенничество: организатора банкетов осудили в Астане

«После показа банкетного зала С. озвучил свободные даты и заметив интерес с нашей стороны сказал, что цена за человека не окончательная и впоследствии имеется возможность прийти к компромиссу. В целом ресторан нас устраивал. Кроме того, мы неоднократно слышали хорошие отзывы о заведении. 13 мая 2017 года я внес первоначальный взнос и получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру, оформленную надлежащим образом (…). На следующий день мне позвонил С. и предложил участвовать в акции от владельцев ресторана заключающейся во внесении 100% оплаты за мероприятие и получение скидки 1000 тенге с человека. Получив заверения сотрудника ресторана, что все будет надлежащем образом оформлено, я согласился. 15 мая 2017 года я внес всю оставшуюся сумму. (…)В холле ресторана, где должна была пройти свадьба, мне сообщили, что оплаченные мною в полном объеме денежные средства администратор в кассу заведения не внес. Там же мне сообщили, что примерное количество потерпевших от действий С. примерно 20 человек, каким образом сотрудники и руководство ресторана не замечали, что подобное происходит в стенах заведения остается для меня не понятным», — написал ранее молодой человек.