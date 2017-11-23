Под Волгоградом за взятку полицейскому задержали пенсионерку-продавщицу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, 16 ноября полицейские выявили факт незаконной торговли алкоголем. Женщина, не имея разрешения и лицензии, продала бутылку крепкого спиртного напитка. За это ее хотели оштрафовать на 50 000 рублей. 21 ноября пенсионерка пришла в отдел полиции и попыталась дать участковому 15 000 рублей за то, чтобы тот отменил штраф. Во время передачи денег ее задержали.