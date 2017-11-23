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11:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Орше следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в бытовке на частной пилораме

23 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Орше следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в бытовке на частной пилораме, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Происшествие случилось в ночь на 21 ноября. Неофициально работавший здесь сторож во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым. В результате бывший «друг» нанес ему несколько ударов деревянной доской и скрылся. Тело 63-летнего мужчины было найдено утром. Позднее у погибшего были констатированы множественные ушибленные и резаные раны головы и шеи, повреждения костей черепа, а в крови обнаружено более 4 промилле, что соответствует тяжелому отравлению алкоголем.

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Беларуси (убийство). На место происшествия выбывали следователи УСК по Витебской области, которые использовали возможности передвижной криминалистической лаборатории.

Сотрудникам органов внутренних дел удалось оперативно установить подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время с задержанным работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

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