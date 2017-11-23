В Орше следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в бытовке на частной пилораме

Происшествие случилось в ночь на 21 ноября. Неофициально работавший здесь сторож во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым. В результате бывший «друг» нанес ему несколько ударов деревянной доской и скрылся. Тело 63-летнего мужчины было найдено утром. Позднее у погибшего были констатированы множественные ушибленные и резаные раны головы и шеи, повреждения костей черепа, а в крови обнаружено более 4 промилле, что соответствует тяжелому отравлению алкоголем.