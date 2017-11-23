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10:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Две сестры погибли в горящей квартире в Комсомольске

Одной из девочек было всего 5 пять.

В Комсомольске-на-Амуре в результате пожара в квартире погибли двое детей, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. За последние 5 дней это уже второй случай массовой гибели детей в огне. Напомним, 18 ноября в Хабаровске в горящем доме погибли малолетние брат и сестра.

 — Сообщение о возгорании в квартире пожарным поступило в 14.55, 23 ноября. Горело жилое двухкомнатное помещение в двухэтажном кирпичном доме по переулку Братскому. Прибыв на место, пожарные локализовали очаг возгорания на площади 6 кв метров. При осмотре квартиры, в ней обнаружили двух девочек без признаков жизни 14 и 5 лет. Одна из погибших была инвалидом, — сообщила сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.

Ликвидировать возгорание удалось ликвидировать за пару минут. В квартире дети находились одни.

 — Сейчас эксперты выясняют причины пожара. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора и следственная группа. Родителям оказывается психологическая помощь, — отметила Екатерина Потворова.

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