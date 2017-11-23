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11:12 (мск), источник: Восток Медиа

На главу посёлка Заветы Ильича завели дело из-за двухмиллионного ущерба

Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: Восток Медиа

Глава посёлка Заветы Ильича в Хабаровском крае стала фигурантом уголовного дела. Ларису Гормакову подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которого одну из местных дорог некачественно отремонтировали.

По версии следствия, в августе 2016 года администрация рабочего посёлка Заветы Ильича и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на обеспечение безопасности дорожного движения на одной из местных улиц. В декабре глава поселения подписала акты выполненных работ, и на предприятие поступила оплата за проведённый ремонт. Но затем оказалось, что специалисты выполнили работы некачественно, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

«На самом деле работы проведены с многочисленными нарушениями, которые создают угрозу причинения вреда здоровью граждан и угрожают безопасности дорожного движения. Своими незаконными действиями подозреваемая причинила ущерб бюджету в сумме свыше двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о недавнем аресте главы другого населённого пункта — рабочего посёлка Лазарев в Николаевском районе. Анну Лебедь обвиняют в получении взятки. Женщина при этом отрицает свою вину.

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