На главу посёлка Заветы Ильича завели дело из-за двухмиллионного ущерба
Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.
Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.
Глава посёлка Заветы Ильича в Хабаровском крае стала фигурантом уголовного дела. Ларису Гормакову подозревают в превышении должностных полномочий,
По версии следствия, в августе 2016 года администрация рабочего посёлка Заветы Ильича и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на обеспечение безопасности дорожного движения на одной из местных улиц. В декабре глава поселения подписала акты выполненных работ, и на предприятие поступила оплата за проведённый ремонт. Но затем оказалось, что специалисты выполнили работы некачественно, сообщает
«На самом деле работы проведены с многочисленными нарушениями, которые создают угрозу причинения вреда здоровью граждан и угрожают безопасности дорожного движения. Своими незаконными действиями подозреваемая причинила ущерб бюджету в сумме свыше двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о недавнем аресте главы другого населённого пункта — рабочего посёлка Лазарев в Николаевском районе. Анну Лебедь обвиняют в получении взятки. Женщина при этом отрицает свою вину.