Житель Чунского района уехал на заработки в Хабаровск и пропал без вести

Полиция Иркутской области ищет без вести пропавшего 38-летнего Евгения Архипенко. На днях за помощью к правоохранителям обратилась его мать. Она рассказала, что летом мужчина отправился на заработки в Хабаровск, в конце октября он уволился, но домой в поселок Новочунка так и не вернулся. Пока неизвестно, где может находиться Евгений. На связь он также не выходит.