Житель Чунского района уехал на заработки в Хабаровск и пропал без вести
Мужчину разыскивают сотрудники полиции.
Мужчину разыскивают сотрудники полиции.
Полиция Иркутской области ищет без вести пропавшего 38-летнего Евгения Архипенко. На днях за помощью к правоохранителям обратилась его мать. Она рассказала, что летом мужчина отправился на заработки в Хабаровск, в конце октября он уволился, но домой в поселок Новочунка так и не вернулся. Пока неизвестно, где может находиться Евгений. На связь он также не выходит.
— Пропавшему на вид 38−40 лет, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения, — сообщает
Пропавший может быть одет в
Всех, кто видел Евгения Архипенко, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.