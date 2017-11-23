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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Чунского района уехал на заработки в Хабаровск и пропал без вести

Мужчину разыскивают сотрудники полиции.

Полиция Иркутской области ищет без вести пропавшего 38-летнего Евгения Архипенко. На днях за помощью к правоохранителям обратилась его мать. Она рассказала, что летом мужчина отправился на заработки в Хабаровск, в конце октября он уволился, но домой в поселок Новочунка так и не вернулся. Пока неизвестно, где может находиться Евгений. На связь он также не выходит.

— Пропавшему на вид 38−40 лет, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — У него прямые темно-русые волосы с залысиной на темени, голубые глаза, смуглое лицо. Особые приметы: справа возле затылка у мужчины есть шрам, а на верхней челюсти стоят 4 коронки из желтого металла.

Пропавший может быть одет в темно-серую ветровку, футболку кофейного цвета, темно-синие джинсы, замшевые темно-коричневые туфли.

Всех, кто видел Евгения Архипенко, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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