Суд в Челябинске закрыл сайты, торговавшие фальшивыми полисами ОСАГО
Челябинск. 23 ноября.
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Челябинск. 23 ноября.
По данным прокуратуры, на сайтах предлагается купить заполненный полис по цене от 2 тыс. до 2,6 тыс. рублей с занесением в базу Российского Союза Автостраховщиков (РСА).
При этом покупателей предупреждают о невозможности получить страховые выплаты в случае
Кроме того, на сайте предлагались пустые бланки полисов в количестве до 3 тыс. штук стоимостью от 100 рублей за один полис.