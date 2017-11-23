Суд в Челябинске закрыл сайты, торговавшие фальшивыми полисами ОСАГО

По данным прокуратуры, на сайтах предлагается купить заполненный полис по цене от 2 тыс. до 2,6 тыс. рублей с занесением в базу Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

При этом покупателей предупреждают о невозможности получить страховые выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия.