За неполный год на Кубани украдено около 300 автомобилей

По данным полицейской статистики большую часть похищенного составляют отечественные автомобили. Иномарки занимают четверть от общего количества похищенных транспортных средств, но с каждым годом эта цифра растет.

В настоящее время появился новый способ хищения автомобилей, оборудованных системой безключевого доступа.

Совершить хищение такого автомобиля возможно путем сканирования заводского ключа-брелока, специальным устройством, называемым в народе «удочкой». Этот сканер состоит из двух частей, транслирующих между собой сигнал на значительном расстоянии. Таким образом, чтобы уловить сигнал и беспрепятственно получить доступ к автомобилю, злоумышленнику достаточно приблизиться к потерпевшему, у которого при себе находится ключ-брелок.

В большинстве случаев при совершении преступления злоумышленники проникают в автомобиль, взламывая двери слесарными инструментами или разбивая стекла. При наличии сигнализации ее отключают.

Значительная доля угонов происходит свободным доступом. Оставленные в замке зажигания ключи, незапертые окна и двери позволяют злоумышленникам в короткий срок и без лишних усилий совершить преступление. Полицейские советуют владельцам транспортных средств всегда вынимать ключ из замка зажигания, ставить автомобиль на ручной тормоз, рычаг переключения передач — на «паркинг».

Кражи из автомобилей занимают особое место среди преступлений этой категории. Обычно преступники действуют на крупных парковках или в ночное время суток на малоосвещенных участках дворов многоэтажек.

За девять месяцев нынешнего года в Краснодарском крае зарегистрировано более двух тысяч краж из автотранспорта. В суд направлено 618 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 372 лица.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и сохранить свое имущество полицейские призывают быть бдительными и не оставлять в салоне автомобиля какие-либо ценные вещи, сумки, кошельки, тем более важные документы.