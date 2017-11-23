За неполный год на Кубани украдено около 300 автомобилей
В текущем году в Краснодарском крае зарегистрировано 275 краж автотранспорта. Сотрудниками полиции раскрыты 104 из них, к уголовной ответственности привлечено 99 лиц.
В текущем году в Краснодарском крае зарегистрировано 275 краж автотранспорта. Сотрудниками полиции раскрыты 104 из них, к уголовной ответственности привлечено 99 лиц.
По данным полицейской статистики большую часть похищенного составляют отечественные автомобили. Иномарки занимают четверть от общего количества похищенных транспортных средств, но с каждым годом эта цифра растет.
В настоящее время появился новый способ хищения автомобилей, оборудованных системой безключевого доступа.
Совершить хищение такого автомобиля возможно путем сканирования заводского
В большинстве случаев при совершении преступления злоумышленники проникают в автомобиль, взламывая двери слесарными инструментами или разбивая стекла. При наличии сигнализации ее отключают.
Значительная доля угонов происходит свободным доступом. Оставленные в замке зажигания ключи, незапертые окна и двери позволяют злоумышленникам в короткий срок и без лишних усилий совершить преступление. Полицейские советуют владельцам транспортных средств всегда вынимать ключ из замка зажигания, ставить автомобиль на ручной тормоз, рычаг переключения передач — на «паркинг».
Кражи из автомобилей занимают особое место среди преступлений этой категории. Обычно преступники действуют на крупных парковках или в ночное время суток на малоосвещенных участках дворов многоэтажек.
За девять месяцев нынешнего года в Краснодарском крае зарегистрировано более двух тысяч краж из автотранспорта. В суд направлено 618 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 372 лица.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и сохранить свое имущество полицейские призывают быть бдительными и не оставлять в салоне автомобиля
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю советуют оснастить транспортное средство охранной системой, а лучше комбинировать электронные средства защиты и механические. Самым предпочтительным является вариант сигнализации с GSM GPS модулем, который сообщает о попытке проникновения в автомобиль на сотовый телефон владельца. Также он дает возможность при необходимости дистанционно поставить и снять автомобиль на сигнализацию, заглушить двигатель, узнать координаты автомобиля, сообщает