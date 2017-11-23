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11:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четырёх иркутян осудили за похищение человека и вымогательство денег

Четырёх жителей Иркутской области осудили за похищение мужчины и вымогательство у него денег, а также за незаконное хранение и ношение оружия. Об этом 23 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Следствием и судом установлено, что вечером 7 июня 2016 года на ул. 50 лет Октября в селе Хомутово Иркутского района обвиняемые перегородили дорогу автомобилю «Ниссан-Куб». Угрожая заранее приготовленным оружием, злоумышленники, применяя насилие, посадили водителя в свой автомобиль, привезли к одному из частных домов. Там, нанося удары мужчине, незаконно требовали от него 200 тыс. рублей. Поняв, что таких денег у него нет, похитители снизили сумму до 50 тыс. рублей и поставили условие, что на остальные 150 тыс. рублей мужчина сделает ремонт в квартире одного из злоумышленников. При этом один из преступников, воспользовавшись ситуацией, похитил у мужчины 20 тыс. рублей. После того как потерпевший, осознавая безысходность своего положения, согласился с требованиями вымогателей, его отпустили, приказав принести деньги через два часа.

Приговором Иркутского районного суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Трое из них осуждены к отбытию наказания в колонии строгого и особого режимов на срок 5 лет и 6 месяцев. Один из мужчин осужден к отбытию наказания в колонии строгого режима на срок 5 лет и 7 месяцев.

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