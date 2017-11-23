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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Усолья-Сибирского устроил пьяный дебош в машине скорой помощи

Мужчину доставили в полицейский отдел.

Очередная история, связанная с врачами скорой помощи, произошла в Усолье-Сибирском. Медиков вызвала местная жительница, которая увидела лежащего на дороге мужчину. Выяснилось, что он был пьян. Врачи посадили мужчину в карету скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, но пациент разбушевался. Он стал нецензурно ругаться в адрес медиков, а потом разгромил автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но пьяный дебошир серьезно повредил обшивку машины. Сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать полицию.

— На место происшествия приехала вневедомственная охрана, — сообщает пресс-служба Росгвардии. — Полицейские задержали нарушителя и передали в отдел. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента, проводится проверка.

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