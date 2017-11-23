Житель Усолья-Сибирского устроил пьяный дебош в машине скорой помощи

Очередная история, связанная с врачами скорой помощи, произошла в Усолье-Сибирском. Медиков вызвала местная жительница, которая увидела лежащего на дороге мужчину. Выяснилось, что он был пьян. Врачи посадили мужчину в карету скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, но пациент разбушевался. Он стал нецензурно ругаться в адрес медиков, а потом разгромил автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но пьяный дебошир серьезно повредил обшивку машины. Сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать полицию.