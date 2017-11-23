ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП, случившихся 14 и 18 ноября

Источник: Город Казань.KZN.RU

18 ноября примерно в 15.00 водитель автомобиля «Скания» напротив дома № 21б по проспекту Победы наехал на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. ГИБДД просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону (843) 5−333−847.

14 ноября в 16.30 напротив дома № 82 по пр. Ямашева водитель наехал на 67-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб левой голени и поясничного отдела позвоночника. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.