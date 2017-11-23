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12:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП, случившихся 14 и 18 ноября

(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортных происшествий, случившихся 14 и 18 ноября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

18 ноября примерно в 15.00 водитель автомобиля «Скания» напротив дома № 21б по проспекту Победы наехал на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. ГИБДД просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону (843) 5−333−847.

14 ноября в 16.30 напротив дома № 82 по пр. Ямашева водитель наехал на 67-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб левой голени и поясничного отдела позвоночника. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 169 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов и столкновение транспортных средств. В результате 5 участников ДТП — 4 пешехода (в том числе ребенок) и водитель — получили различные травмы.

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