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12:16 (мск), источник: ivbg.ru

Жительница Ленобласти умерла, обварившись в кастрюле с супом

Ужасный инцидент произошёл ещё две недели назад. Всё это время за жизнь женщины боролись врачи, но тщетно.

Источник: AP 2017

По предварительным данным, женщина получила ожоги после того, как случайно уронила на себя кастрюлю горячего супа во время его приготовления. Она сначала была доставлена в больницу, а затем переведена в областной ожоговый центр, где медики диагностировали ожоги более чем 20% поверхности тела.

Спустя две недели после трагической случайности женщина скончалась. По данному факту проводится следственная проверка.

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