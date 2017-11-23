Жительница Ленобласти умерла, обварившись в кастрюле с супом
Ужасный инцидент произошёл ещё две недели назад. Всё это время за жизнь женщины боролись врачи, но тщетно.
Ужасный инцидент произошёл ещё две недели назад. Всё это время за жизнь женщины боролись врачи, но тщетно.
По предварительным данным, женщина получила ожоги после того, как случайно уронила на себя кастрюлю горячего супа во время его приготовления. Она сначала была доставлена в больницу, а затем переведена в областной ожоговый центр, где медики диагностировали ожоги более чем 20% поверхности тела.
Спустя две недели после трагической случайности женщина скончалась. По данному факту проводится следственная проверка.