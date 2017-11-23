Жительница Ленобласти умерла, обварившись в кастрюле с супом

По предварительным данным, женщина получила ожоги после того, как случайно уронила на себя кастрюлю горячего супа во время его приготовления. Она сначала была доставлена в больницу, а затем переведена в областной ожоговый центр, где медики диагностировали ожоги более чем 20% поверхности тела.