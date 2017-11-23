В Башкирии из горящего автомобиля спасли человека

На видеозаписи видно, как несколько мужчин, не дожидаясь пожарных, бросились спасать автолюбителя, который остался в горящей машине. Не побоявшись огня, они стали ломать двери и пытаться вытащить пострадавшего. Другие в тот момент перегоняли машины, чтобы огонь не захватил и их. Но все же огонь повредил две соседние иномарки.