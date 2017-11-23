В Башкирии из горящего автомобиля спасли человека
Толпа добровольцев бросилась на помощь.
Толпа добровольцев бросилась на помощь.
Минувшей ночью, с 23 на 24 ноября, в Стерлитамаке во дворе дома № 28 по улице Артема разгорелся пожар. По непонятным причинам, огонь охватил ВАЗ-2114.
Как сообщили очевидцы группы «БашДТП», мужчина уснул пьяный в «четырнадцатой», возможно, с сигаретой.
На видеозаписи видно, как несколько мужчин, не дожидаясь пожарных, бросились спасать автолюбителя, который остался в горящей машине. Не побоявшись огня, они стали ломать двери и пытаться вытащить пострадавшего. Другие в тот момент перегоняли машины, чтобы огонь не захватил и их. Но все же огонь повредил две соседние иномарки.
К моменту приезда пожарных герои уже вытащили мужчину из горящей легковушки и вызвали скорую помощь. Сообщается, что мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу.