Петербуржцев переполошила дымящаяся плавучая АЭС

О задымлении над территорией Балтийского завода «Фонтанке» 23 ноября сообщили встревоженные читатели. При этом в городской МЧС ни одной заявки с Васильевского острова не поступало. Опасения развеяли и на самом заводе, где уже на следующий год планируют сдать плавучую атомную электростанцию заказчику.

«Это котёл запустили, — объяснили в пресс-службе. — Не очень хорошо сделана проекция трубы, поэтому получается, что дым идёт будто из энергоблока. А на самом деле это труба».

Котельная установка, которую при похолодании запустили для обогрева внутренних помещений плавучего энергоблока, работает на дизельном топливе.

«Из-за особенностей конструкции, поднимающийся из дымохода дым со стороны можно спутать с задымлением», — добавили на заводе.