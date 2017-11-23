Петербуржцев переполошила дымящаяся плавучая АЭС
Горожане приняли дым над строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» за начало пожара. На Балтийском заводе заверили, поводов для беспокойства нет.
Горожане приняли дым над строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» за начало пожара. На Балтийском заводе заверили, поводов для беспокойства нет.
О задымлении над территорией Балтийского завода «Фонтанке» 23 ноября сообщили встревоженные читатели. При этом в городской МЧС ни одной заявки с Васильевского острова не поступало. Опасения развеяли и на самом заводе, где уже на следующий год планируют сдать плавучую атомную электростанцию заказчику.
«Это котёл запустили, — объяснили в
Котельная установка, которую при похолодании запустили для обогрева внутренних помещений плавучего энергоблока, работает на дизельном топливе.
«Из-за особенностей конструкции, поднимающийся из дымохода дым со стороны можно спутать с задымлением», — добавили на заводе.
Швартовочные испытания продолжаются уже около года. Это финальная стадия работ, когда проверяют все системы: как запускается вода, электричество и в том числе котел, который должен обогревать станцию. На данный момент все работает как положено, отметили на Балтийском заводе, добавив, что котел запускают регулярно — порой проверки устраивают еженедельно. Но последний раз жители обращали на них внимание летом. Тогда же панические сообщения горожан объясняли не только испытаниями, но и оплавившимся аккумулятором.