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12:13 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцев переполошила дымящаяся плавучая АЭС

Горожане приняли дым над строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» за начало пожара. На Балтийском заводе заверили, поводов для беспокойства нет.

О задымлении над территорией Балтийского завода «Фонтанке» 23 ноября сообщили встревоженные читатели. При этом в городской МЧС ни одной заявки с Васильевского острова не поступало. Опасения развеяли и на самом заводе, где уже на следующий год планируют сдать плавучую атомную электростанцию заказчику.

«Это котёл запустили, — объяснили в пресс-службе. — Не очень хорошо сделана проекция трубы, поэтому получается, что дым идёт будто из энергоблока. А на самом деле это труба».

Котельная установка, которую при похолодании запустили для обогрева внутренних помещений плавучего энергоблока, работает на дизельном топливе.

«Из-за особенностей конструкции, поднимающийся из дымохода дым со стороны можно спутать с задымлением», — добавили на заводе.

Швартовочные испытания продолжаются уже около года. Это финальная стадия работ, когда проверяют все системы: как запускается вода, электричество и в том числе котел, который должен обогревать станцию. На данный момент все работает как положено, отметили на Балтийском заводе, добавив, что котел запускают регулярно — порой проверки устраивают еженедельно. Но последний раз жители обращали на них внимание летом. Тогда же панические сообщения горожан объясняли не только испытаниями, но и оплавившимся аккумулятором.

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