Волгоградец, чтоб не платить алименты, принес в суд липовые чеки
33-летний житель Старополтавского района Волгоградской области так не хотел платить алименты своим детям, что даже решился на подделку официальных документов.
33-летний житель Старополтавского района Волгоградской области так не хотел платить алименты своим детям, что даже решился на подделку официальных документов.
Еще в конце августа 2016-го на основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю 2017-го года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей. Но деньги мужчина не платил упорно. Поэтому в дело включилась прокуратура и подала иск в суд востребовать долг с алиментщика. Как вдруг должник принес в суд бумаги, по которым якобы все это время он работал на фирме, которая отчисляла с его зарплаты алименты. Вот только бумаги оказались фальшивыми, а сам аферист нигде не работал.
Теперь следователи Пассаловского отдела СУ СК по региону возбудили на него уголовное дело уже по статье «фальсификация доказательств по гражданскому делу». Проводится расследование, уточняют в СУ СК по Волгоградской области.