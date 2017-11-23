Волгоградец, чтоб не платить алименты, принес в суд липовые чеки

Еще в конце августа 2016-го на основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю 2017-го года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей. Но деньги мужчина не платил упорно. Поэтому в дело включилась прокуратура и подала иск в суд востребовать долг с алиментщика. Как вдруг должник принес в суд бумаги, по которым якобы все это время он работал на фирме, которая отчисляла с его зарплаты алименты. Вот только бумаги оказались фальшивыми, а сам аферист нигде не работал.