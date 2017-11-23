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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец, чтоб не платить алименты, принес в суд липовые чеки

33-летний житель Старополтавского района Волгоградской области так не хотел платить алименты своим детям, что даже решился на подделку официальных документов.

Еще в конце августа 2016-го на основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю 2017-го года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей. Но деньги мужчина не платил упорно. Поэтому в дело включилась прокуратура и подала иск в суд востребовать долг с алиментщика. Как вдруг должник принес в суд бумаги, по которым якобы все это время он работал на фирме, которая отчисляла с его зарплаты алименты. Вот только бумаги оказались фальшивыми, а сам аферист нигде не работал.

Теперь следователи Пассаловского отдела СУ СК по региону возбудили на него уголовное дело уже по статье «фальсификация доказательств по гражданскому делу». Проводится расследование, уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

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