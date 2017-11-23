Девять жилых домов и школа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без отопления
Как говорится на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода, такая мера произошла в связи с проведением ремонтных работ на участке.
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Как говорится на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода, такая мера произошла в связи с проведением ремонтных работ на участке.
Отмечается, что горячая вода отключена в жилых домах, расположенных по адресам: пер. Моторный, 4/2,2/1,2,3,4,5,6; ул. Советской Армии, 13; ул. Лоскутова, 23; школа № 6.
Все работы на участках планируется устранить до 16:00 23 ноября.
Ранее сообщалось, что 22 ноября школа, три детских сада и 48 жилых домов остались без отопления в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.