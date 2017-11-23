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12:18 (мск), источник: ТАСС

Компания в Башкирии причинила ущерб мэрии Уфы на 117 млн рублей

Против компании «Колорит» возбуждено уголовное дело.

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело против главы компании «Колорит», причинившей ущерб мэрии Уфы на 117 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании «Колорит», которая в настоящее время является банкротом, по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере» и ст. 196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2010 году между главой компании и мэрией Уфы был заключен договор о развитии застроенной территории в Октябрьском районе. После этого компания создала фиктивную кредиторскую задолженность и по решению Арбитражного суда Башкирии от 8 августа 2017 года была признана банкротом.

«В результате неправомерных действий мэрии Уфы причинен ущерб в размере более 117 млн рублей», — отметили в СК.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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