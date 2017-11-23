В Калачеевском районе при пожаре в жилом доме погиб 63-летний пенсионер
Мужчина злоупотреблял спиртным.
Мужчина злоупотреблял спиртным.
При пожаре в жилом доме погиб 63-летний мужчина в селе Заброды Калачеевского района в четверг, 23 ноября. Тело обнаружили пожарные. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники
Возгорание началось в 8:00. Огонь повредил мебель и домашние вещи. Пожар потушили в 8:10. По словам сотрудника государственной противопожарной службы Сергея Гревцева, хозяин дома злоупотреблял спиртным. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.