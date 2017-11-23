Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки
Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки. Об этом объединенная
Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки. Об этом объединенная
Следствием и судом установлено, днем 5 июня в своей квартире на ул. Циолковского мужчина беспричинно нанес 71-летней бабушке множественные ранения молотком и ножом. Тело погибшей родственницы он перенес на балкон.
Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования