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12:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки

Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 23 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом установлено, днем 5 июня в своей квартире на ул. Циолковского мужчина беспричинно нанес 71-летней бабушке множественные ранения молотком и ножом. Тело погибшей родственницы он перенес на балкон.

Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина выявляет признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он помещен в стационар специализированного типа.

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