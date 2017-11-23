Житель Дзержинска Нижегородской области отправлен на принудительное лечение за убийство бабушки

Следствием и судом установлено, днем 5 июня в своей квартире на ул. Циолковского мужчина беспричинно нанес 71-летней бабушке множественные ранения молотком и ножом. Тело погибшей родственницы он перенес на балкон.

Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина выявляет признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он помещен в стационар специализированного типа.