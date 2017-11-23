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14:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми с места радиоактивного пятна вывезут грунт

Контракт на работы заключат после определения активности образцов, вывезенных с места происшествия.

Участок на улице Тихой в Перми, на котором 27 октября обнаружили радиоактивное пятно, станет полностью безопасным. С него удалят загрязнённый грунт.

«Первый этап работ, в который входило обследование и ликвидация повышенной радиационной опасности на пустыре в районе улице Тихой, 25 завершен. Сейчас место готовят к реабилитации: уточняется объём загрязнённого грунта, в лабораторных условиях определяется активность вывезенных образцов. По итогам этих работ с уральским филиалом “РосРао” будет заключен дополнительный контракт на продолжение работ по реабилитации грунта», — пояснили «АиФ-Прикамье» в Управлении гражданской защиты города Перми.

Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, загрязнённый грунт с улицы Тихой извлекут с помощью экскаватора и заменят другим. А вот как именно поступят с заражённой землёй, станет известно после лабораторных исследований. Они определят, к какой классификации относится загрязнение, после чего Роспотребнадзор и другие ведомства решат, где и каким способом нужно захоронить или утилизировать загрязнённый радиацией грунт.

Напомним, на прошлой неделе специалисты извлекли с глубины 30 сантиметров на улице Тихой стеклянный сосуд с белым порошком. Эксперты установили, что в нём содержатся радионуклиды радия-226. Уровень радиации в месте источника излучения превышал норму в 100 раз.

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