В Перми с места радиоактивного пятна вывезут грунт

Участок на улице Тихой в Перми, на котором 27 октября обнаружили радиоактивное пятно, станет полностью безопасным. С него удалят загрязнённый грунт.

«Первый этап работ, в который входило обследование и ликвидация повышенной радиационной опасности на пустыре в районе улице Тихой, 25 завершен. Сейчас место готовят к реабилитации: уточняется объём загрязнённого грунта, в лабораторных условиях определяется активность вывезенных образцов. По итогам этих работ с уральским филиалом “РосРао” будет заключен дополнительный контракт на продолжение работ по реабилитации грунта», — пояснили «АиФ-Прикамье» в Управлении гражданской защиты города Перми.

Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, загрязнённый грунт с улицы Тихой извлекут с помощью экскаватора и заменят другим. А вот как именно поступят с заражённой землёй, станет известно после лабораторных исследований. Они определят, к какой классификации относится загрязнение, после чего Роспотребнадзор и другие ведомства решат, где и каким способом нужно захоронить или утилизировать загрязнённый радиацией грунт.