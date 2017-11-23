Прокуратура Волгограда закрыла сайты по торговле краснокнижными змеями
Сотрудники прокуратуры Николаевского района Волгоградской области мониторили сети и наткнулись на сайт, где предлагали купить краснокнижных животных.
Сотрудники прокуратуры Николаевского района Волгоградской области мониторили сети и наткнулись на сайт, где предлагали купить краснокнижных животных.
В дальнейшем оказалось, что таких страничек в сети не одна, а пять. Причем ни регистрации, ни пароля не требовалось, чтобы попасть на эти сайты. Торговали в свободном доступе. В частности, ушлые «предприниматели» предлагали в интернете купить у них тонкохвостых полозов по цене от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом, как уточнили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре, тонкохвостый полоз занесен в Красную книгу РФ. И по закону незаконные добыча и оборот краснокнижных животных, влекут уголовную ответственность.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием запретить распространение подобной информации. Суд требования удовлетворил. Соответствующее решение направили в Роскомнадзор, на данный момент доступ на эти сайты заблокирован.