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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде хлебовозка насмерть сбила женщину

В Волгограде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 23 ноября, в 10:45. 40-летний водитель, управляя грузовым фургоном «Газель», оборудованным для перевозки хлеба, двигался задним ходом по двору дома № 131 по проспекту Жукова. Неожиданно водитель почувствовал, как задние колеса что-то переехали. Мужчина остановился, вышел из машины, и увидел, что под задними колесами лежит тело пожилой женщины — несчастная попала в слепую зону позади автомобиля. Водитель тут же вызвал скорую помощь и полицию, однако медики не успели спасти пострадавшую — от полученных травм она скончалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Ей предстоит установить все обстоятельства ДТП.

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