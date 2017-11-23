В Волгограде хлебовозка насмерть сбила женщину

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 23 ноября, в 10:45. 40-летний водитель, управляя грузовым фургоном «Газель», оборудованным для перевозки хлеба, двигался задним ходом по двору дома № 131 по проспекту Жукова. Неожиданно водитель почувствовал, как задние колеса что-то переехали. Мужчина остановился, вышел из машины, и увидел, что под задними колесами лежит тело пожилой женщины — несчастная попала в слепую зону позади автомобиля. Водитель тут же вызвал скорую помощь и полицию, однако медики не успели спасти пострадавшую — от полученных травм она скончалась.