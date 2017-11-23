Против начальника погибшего под Зеленоградском рабочего возбудили дело
Против начальника погибшего на стройке под Зеленоградском рабочего возбудили уголовное дело. Трагедия, по версии следствия, произошла
Против начальника погибшего на стройке под Зеленоградском рабочего возбудили уголовное дело. Трагедия, по версии следствия, произошла
ЧП на стройплощадке произошло 21 октября, когда подсобный рабочий одной из строительных компаний региона устанавливал опалубку на объекте в поселке Геройское Зеленоградского района. Мужчина упал с высоты не менее 10 метров. Травмы оказались смертельными — он умер на месте происшествия.
По предварительным данным, работодатель не обеспечил требования правил техники безопасности, не был проведен соответствующий инструктаж с работником.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.