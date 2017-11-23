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16:42 (мск), источник: АиФ Калининград

Против начальника погибшего под Зеленоградском рабочего возбудили дело

Против начальника погибшего на стройке под Зеленоградском рабочего возбудили уголовное дело. Трагедия, по версии следствия, произошла из-за нарушения требований охраны труда.

Источник: Аргументы и факты

ЧП на стройплощадке произошло 21 октября, когда подсобный рабочий одной из строительных компаний региона устанавливал опалубку на объекте в поселке Геройское Зеленоградского района. Мужчина упал с высоты не менее 10 метров. Травмы оказались смертельными — он умер на месте происшествия.

По предварительным данным, работодатель не обеспечил требования правил техники безопасности, не был проведен соответствующий инструктаж с работником.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

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