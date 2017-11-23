Против начальника погибшего под Зеленоградском рабочего возбудили дело

ЧП на стройплощадке произошло 21 октября, когда подсобный рабочий одной из строительных компаний региона устанавливал опалубку на объекте в поселке Геройское Зеленоградского района. Мужчина упал с высоты не менее 10 метров. Травмы оказались смертельными — он умер на месте происшествия.