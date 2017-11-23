Оборотень в погонах отправил невиновного за решетку

Источник: Sputnik

Из материалов дела: А. Юнусов нашел девушек, которые ранее совершали преступления и уговаривал их подбросить наркотики в машину гражданину по имени Фахриддин. Девушки спрятали наркотики в указанную машину, затем при прохождении через пост ДПС капитан Юнусов остановил эту машину и произвел незаконный обыск автомобиля.

По недвусмысленным знакам девушек капитан легко нашел наркотики, и без участия свидетелей составляет протокол и передал его для дальнейшего расследования.

Затем, но основе этих доказательств, добытых незаконным путем, возбудил уголовное дело по статье 276 (Незаконное хранение наркотиков) УК Республики Узбекистан. В ходе расследования и на суде девушки дали ложные свидетельства против Фахриддина и его отправили за решетку.

После суда мать Фахриддина прокляла подельниц капитана Юнусова. Через несколько дней после этого одна из девушек, пришла в магазин, где работала мать Фахриддина и рассказала, как все было на самом деле.

После этого, мать Фахриддина обратилась в районную прокуратуру, дело было пересмотрено, а в ходе следствия обнаружился еще один подобный случай, в котором замешаны А. Юнусов и одна из девушек.