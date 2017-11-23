В Самаре полицейские нашли в гаражах более 14 тысяч литров суррогатного алкоголя

Из его павильона стражи правопорядка изъяли более 1 200 литров алкогольной продукции. Также полицейские нашли склад, где хранилось спиртное. Оттуда было изъято более 9 тонн фальсификата и около 3,5 тысяч поддельных акцизных марок.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела полицейские «наткнулись» еще на несколько тонн суррогатного алкоголя. При обыске гаражей и жилых помещений, которые провели сотрудники ГУ МВД по Самарской области совместно с УФСБ по Самарской области и при силовой поддержке спецназа Росгвардии, было найдено и изъято более 14 тысяч литров спиртосодержащей продукции и суррогатного алкоголя различного наименования.