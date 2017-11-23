Кыштымские пенсионерки пожаловались на аферисток

В отдел полиции по городу Кыштым уже поступило два заявления от пенсионерок, пострадавших от злодеек. Обманным путем, даже не предъявляя документов, они проникают в квартиры к одиноким старушкам и крадут все, что плохо лежит.

— К пожилой жительнице Кыштыма в квартиру многоэтажки на улице Кооперативной постучалась беременная женщина, — рассказала пресс-секретарь полиции Кыштыма Светлана Дятлова. — Женщина переступила через порог и объявила, что ей необходимо проверить состояние вентиляционных каналов.

Вместе с бабушкой мнимая коммунальщица прошла в ванной, когда в открытую дверь вошла вторая «сотрудница» ЖЭКа. Мошенница стала ообщила о проверке вентиляции на кухне. Незнакомкам хватило времени для того, чтобы стащить у бабули золотые и серебряные украшения. Ущерб составил более семи тысяч рублей. Тоже самое злоумышленницы проделали и в другой квартире.