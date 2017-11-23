Омич украл икону XIX века и сдал ее в антикварную лавку за 500 рублей

В полицию за помощью обратилась 48-летняя жительница Центрального округа с заявлением об исчезновении иконы. Омичка рассказала, что в октябре пустила пожить бездомного 24-летнего парня. Однажды она ушла в гости к соседям, а, когда вернулась, выяснилось, что жилец пропал вместе с иконой, которая хранилась в доме. Оказалось, что икона «Нерукотворного образа Господня» в бронзовом окладе была создана в 19-м веке. Стоимость ее хозяйка оценила в 7 тысяч рублей.