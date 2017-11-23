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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич украл икону XIX века и сдал ее в антикварную лавку за 500 рублей

Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

В полицию за помощью обратилась 48-летняя жительница Центрального округа с заявлением об исчезновении иконы. Омичка рассказала, что в октябре пустила пожить бездомного 24-летнего парня. Однажды она ушла в гости к соседям, а, когда вернулась, выяснилось, что жилец пропал вместе с иконой, которая хранилась в доме. Оказалось, что икона «Нерукотворного образа Господня» в бронзовом окладе была создана в 19-м веке. Стоимость ее хозяйка оценила в 7 тысяч рублей.

Вскоре оперативники задержали нечестного постояльца. Как сообщили в областном УМВД, постоянного места жительства он не имеет, уже 4 раза был судим за кражи. Теперь ему грозит 2 года тюрьмы.

Молодой человек признался, что сдал икону в антикварную лавку на улице Гусарова за 500 рублей.

— Оперативники изъяли похищенное и передали экспертам для определения исторической ценности объекта и его реальной стоимости, — добавили в полиции.

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