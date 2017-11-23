На Кубани разыскивают 24-летнего парня, пропавшего два года назад в Мордовии

Как сообщили «КП — Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю, чуть больше двух лет назад Толоконцев уехал в Саранск из дома своей матери в селе Большие Березники на «Ниве», а на следующий день машину нашли в лесу, неподалеку от его родного села. Самого Александра не нашли до сих пор.
Молодому человеку на вид 20−25 лет, его рост 165 см, он среднего телосложения со светло-русыми волосами. На правом плече Александра есть послеоперационный шрам размером 15−20 см.
В момент исчезновения Толоконцев был одет в серую шерстяную кофту с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и серо-синие зимние кроссовки с белыми вставками.
Всем, кому что-то известно о местонахождении молодого человека, а также об обстоятельствах его исчезновения, просьба, позвонить по телефонам: 8 (83437) 2−14−06 или 02.