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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани разыскивают 24-летнего парня, пропавшего два года назад в Мордовии

В Краснодарском крае разыскивают без вести пропавшего в Мордовии 24-летнего Александра Толоконцева. Он перестал выходить на связь еще 15 ноября 2015 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили «КП — Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю, чуть больше двух лет назад Толоконцев уехал в Саранск из дома своей матери в селе Большие Березники на «Ниве», а на следующий день машину нашли в лесу, неподалеку от его родного села. Самого Александра не нашли до сих пор.

Молодому человеку на вид 20−25 лет, его рост 165 см, он среднего телосложения со светло-русыми волосами. На правом плече Александра есть послеоперационный шрам размером 15−20 см.

В момент исчезновения Толоконцев был одет в серую шерстяную кофту с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и серо-синие зимние кроссовки с белыми вставками.

Всем, кому что-то известно о местонахождении молодого человека, а также об обстоятельствах его исчезновения, просьба, позвонить по телефонам: 8 (83437) 2−14−06 или 02.

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