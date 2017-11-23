На Кубани разыскивают 24-летнего парня, пропавшего два года назад в Мордовии

Как сообщили «КП — Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю, чуть больше двух лет назад Толоконцев уехал в Саранск из дома своей матери в селе Большие Березники на «Ниве», а на следующий день машину нашли в лесу, неподалеку от его родного села. Самого Александра не нашли до сих пор.