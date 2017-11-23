Крушению самолета в Хабаровском крае предшествовала проблема с двигателем

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Бортовые самописцы самолета L-410, разбившегося 15 ноября в Хабаровском крае, содержат информацию о нештатной работе правого двигателя во время посадки самолета, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК), поступившем в «Интерфакс».

Как следует из сообщения, специалисты расшифровали данные бортовых самописцев.

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«По результатам предварительного анализа установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан на высоте 150 м на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки, в дальнейшем произошло торможение самолета, энергичное кренение справа — бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов — и столкновение с землей», — говорится в сообщении. Попытки экипажа выровнять крен к успеху не привели.

Самолет авиакомпании «Хабаровские авиалинии» L-410 разбился 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан. В результате крушения погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира, выжила только девочка, которую госпитализировали с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. Она успешно проходит лечение в детской клинике Хабаровска.