В Новосибирске многодетную мать осудят за падение ребенка с 10 этажа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

По данным ведомства, 29 августа 2017 года 29-летняя женщина угла из дома в магазин. В квартире остались трое детей девяти, четырех и трех лет.

Младший ребенок подошел к подоконнику, залез, открыл пластиковое окно и выпал с десятого этажа.

Мать стала фигурантом уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».