В Новосибирске многодетную мать осудят за падение ребенка с 10 этажа
Мать ушла в магазин, трехлетний ребенок залез на окно, открыл его и выпал, рассказали в прокуратуре.
Мать ушла в магазин, трехлетний ребенок залез на окно, открыл его и выпал, рассказали в прокуратуре.
В Новосибирске многодетную мать осудят за падение ребенка с 10 этажа, об этом сообщает
По данным ведомства, 29 августа 2017 года 29-летняя женщина угла из дома в магазин. В квартире остались трое детей девяти, четырех и трех лет.
Младший ребенок подошел к подоконнику, залез, открыл пластиковое окно и выпал с десятого этажа.
Мать стала фигурантом уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».
Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд г. Новосибирска.