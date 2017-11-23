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13:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске многодетную мать осудят за падение ребенка с 10 этажа

Мать ушла в магазин, трехлетний ребенок залез на окно, открыл его и выпал, рассказали в прокуратуре.

В Новосибирске многодетную мать осудят за падение ребенка с 10 этажа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

По данным ведомства, 29 августа 2017 года 29-летняя женщина угла из дома в магазин. В квартире остались трое детей девяти, четырех и трех лет.

Младший ребенок подошел к подоконнику, залез, открыл пластиковое окно и выпал с десятого этажа.

Мать стала фигурантом уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

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