После ДТП с маршруткой в Ростовской области возбудили уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие за собой смерть двух или более лиц). Прокуратура Азовского района признала законность в возбуждении уголовного дела. По нему назначены экспертизы», — пояснила Сухарева.

Ранее сообщалось, что в среду утром иномарка на трассе «Ростов-Ейск» выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутной «Газелью». Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. ГУМВД по региону сообщало о восьми госпитализированных, представитель регионального минздрава рассказал РИА Новости о шести госпитализированных, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.