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16:44 (мск), источник: РИА Новости

После ДТП с маршруткой в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после столкновения автомобиля Chevrolet Cruze и маршрутной «Газели» в Азовском районе Ростовской области в среду, сообщила журналистам старший помощник руководителя областной прокуратуры Оксана Сухарева.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие за собой смерть двух или более лиц). Прокуратура Азовского района признала законность в возбуждении уголовного дела. По нему назначены экспертизы», — пояснила Сухарева.

Ранее сообщалось, что в среду утром иномарка на трассе «Ростов-Ейск» выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутной «Газелью». Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. ГУМВД по региону сообщало о восьми госпитализированных, представитель регионального минздрава рассказал РИА Новости о шести госпитализированных, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации ГУМВД по региону, в результате ДТП погибли водитель иномарки 1969 года рождения, мужчина и женщина (пассажиры машины) 1961 и 1992 годов рождения.

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