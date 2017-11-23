Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Чем опасны йогурты
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Глаза его отца»Почему я родила ребенка от своего насильника
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
16Обрушение жилого дома в Ижевске
16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время обыска у наркосбытчиков нашли 50 тысяч доз

В Ростове-на-Дону сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали членов группы, которая занималась распространением запрещенных веществ.

— Полицейские выяснили, что десять подозреваемых в возрасте от 18 до 33 лет осуществляли сбыт наркотических средств на территории города, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области. — Из незаконного оборота было изъято порядка пятидесяти тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков (это особо крупный размер — больше 10 килограммов).

Стражи порядка считают, что подозреваемые сбывали наркотики путем закладок (дозу прячут на улице, сообщая о тайнике через Интернет после получения оплаты на карту, то есть сбытчик и покупатель даже не встречаются, а потому сложно вычислить злоумышленника).

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. На время расследования все они взяты под стражу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 “Cнотворное” для сусликов поможет защитить мозг от инсульта
Минтранс разделит водителей на любителей и профессионалов
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Кудрин: Россия рискует утратить статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Школьники из Оймякона пошли на учебу в -50 градусов
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь