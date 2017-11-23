В Ростове-на-Дону во время обыска у наркосбытчиков нашли 50 тысяч доз

— Полицейские выяснили, что десять подозреваемых в возрасте от 18 до 33 лет осуществляли сбыт наркотических средств на территории города, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области. — Из незаконного оборота было изъято порядка пятидесяти тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков (это особо крупный размер — больше 10 килограммов).

Стражи порядка считают, что подозреваемые сбывали наркотики путем закладок (дозу прячут на улице, сообщая о тайнике через Интернет после получения оплаты на карту, то есть сбытчик и покупатель даже не встречаются, а потому сложно вычислить злоумышленника).