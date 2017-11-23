В Крыму члены запрещенного меджлиса задержаны за вымогательство

Задержанные являются членами запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса, но в этот раз они попались на криминале — вымогательстве нескольких тысяч долларов у гражданина Турции. Подробности уголовного преступления правоохранительные органы обещают сообщить в ближайшее время.