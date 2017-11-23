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13:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму члены запрещенного меджлиса задержаны за вымогательство

В Симферополе за вымогательство задержаны участники преступной группы. Об этом «РГ» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Задержанные являются членами запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса, но в этот раз они попались на криминале — вымогательстве нескольких тысяч долларов у гражданина Турции. Подробности уголовного преступления правоохранительные органы обещают сообщить в ближайшее время.

Задержание проведено с участием спецназа, и участники группы взяты с поличным. Следственное управление МВД по Республике Крым уже возбудило уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц»).

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