В Крыму члены запрещенного меджлиса задержаны за вымогательство
В Симферополе за вымогательство задержаны участники преступной группы. Об этом «РГ» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
В Симферополе за вымогательство задержаны участники преступной группы. Об этом «РГ» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Задержанные являются членами запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса, но в этот раз они попались на криминале — вымогательстве нескольких тысяч долларов у гражданина Турции. Подробности уголовного преступления правоохранительные органы обещают сообщить в ближайшее время.
Задержание проведено с участием спецназа, и участники группы взяты с поличным. Следственное управление МВД по Республике Крым уже возбудило уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц»).