В Новороссийске подозрительная наркоманка пыталась скрыться от патрульных

— Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии проезжал по улице Шиллеровской и обратил внимание на гражданку, поведение которой вызывало подозрение, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. — Женщина оглядывалась по сторонам, а при виде патрульного автомобиля ускорила шаг и попыталась скрыться.