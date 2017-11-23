В Новороссийске подозрительная наркоманка пыталась скрыться от патрульных
В Новороссийске сотрудники Росгвардии задержали подозрительную женщину, которая ускорила шаг, увидев патрульную машину.
В Новороссийске сотрудники Росгвардии задержали подозрительную женщину, которая ускорила шаг, увидев патрульную машину.
— Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии проезжал по улице Шиллеровской и обратил внимание на гражданку, поведение которой вызывало подозрение, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Убегая от гвардейцев, подозрительная гражданка достала
36-летнюю местную жительницу передали для дальнейшего разбирательства гражданка прибывшей на место
Экспертиза показала, что в выброшенном женщиной свертке находился синтетический наркотик.
Возбуждено уголовное дело.