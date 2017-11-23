В деле о трагедии в Пашканах появился еще один подозреваемый
Еще одна женщина была признана подозреваемой в деле об обрушении шахты в Пашканах.
Еще одна женщина была признана подозреваемой в деле об обрушении шахты в Пашканах.
По словам прокуроров, в случае трагедии, произошедшей в понедельник, в результате которой погибли три человека, подозреваемой признана
Сегодня прокуроры потребуют превентивного ареста мастера, ответственного за проведение горных работ. Он был задержан во вторник на 72 часа.
Прокуроры продолжают допросы в рамках двух открытых дел о нарушении правил охраны труда и нарушении правил добычи ископаемых.
Трех жертв трагедии в Пашканах сегодня проводят в последний путь. Мужчины были уроженцами села Магдачешты в возрасте от 33 лет до 41 года. Местные власти объявили траур на четверг и пятницу.
Следует отметить, что семьи погибших получат по 50 000 леев от государства.