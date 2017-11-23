В деле о трагедии в Пашканах появился еще один подозреваемый

Источник: Noi.md

По словам прокуроров, в случае трагедии, произошедшей в понедельник, в результате которой погибли три человека, подозреваемой признана геолог-шахтер. Женщина пока не была задержана, учитывая, что она в преклонном возрасте.

Сегодня прокуроры потребуют превентивного ареста мастера, ответственного за проведение горных работ. Он был задержан во вторник на 72 часа.

Прокуроры продолжают допросы в рамках двух открытых дел о нарушении правил охраны труда и нарушении правил добычи ископаемых.

Трех жертв трагедии в Пашканах сегодня проводят в последний путь. Мужчины были уроженцами села Магдачешты в возрасте от 33 лет до 41 года. Местные власти объявили траур на четверг и пятницу.