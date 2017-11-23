Мужчина на пилораме убил доской собутыльника

Источник: Комсомольская правда

Эксперты обнаружили на теле мужчины множественные ушибленные и резаные раны головы и шеи, у него также были повреждены кости черепа.

К тому же, в крови погибшего нашли более 4 промилле алкоголя — это соответствует тяжелому алкогольному отравлению.

На месте преступления нашли много бутылок из-под спиртного и две доски со следами бурого цвета.

Вскоре по подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали неработающего мужчину. Сейчас с ним работают следователи.