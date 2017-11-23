Мужчина на пилораме убил доской собутыльника
В Орше в бытовке пилорамы утром 21 ноября нашли мертвым 63-летнего сторожа.
В Орше в бытовке пилорамы утром 21 ноября нашли мертвым 63-летнего сторожа.
Эксперты обнаружили на теле мужчины множественные ушибленные и резаные раны головы и шеи, у него также были повреждены кости черепа.
К тому же, в крови погибшего нашли более 4 промилле алкоголя — это соответствует тяжелому алкогольному отравлению.
На месте преступления нашли много бутылок
Вскоре по подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали неработающего мужчину. Сейчас с ним работают следователи.
— По предварительной информации, потерпевший вместе с подозреваемым в бытовом помещении пилорамы распивали спиртное. Возникла ссора, и 62-летний житель Оршанского района несколько раз ударил потерпевшего деревянной доской, после чего скрылся с места преступления, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сазхарова.