В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту халатности врачей перинатального центра

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью) по происшествию в Ангарском перинатальном центре, когда пострадала женщина и её ребёнок. Об этом 23 ноября 2017 года сообщает пресс-служба ведомства.