В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту халатности врачей перинатального центра
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью) по происшествию в Ангарском перинатальном центре, когда пострадала женщина и её ребёнок. Об этом 23 ноября 2017 года сообщает
По версии следствия, вечером 18 октября в Ангарский перинатальный центр поступила 35-летняя женщина на сроке беременности 35−36 недель. При проведении операции пострадала сама пациентка, а плод был извлечен без признаков жизни.