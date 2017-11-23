В Перми бывшего топ-менеджера осудили за авиадебош

Он признан виновным в хулиганстве и в наказание получил штраф в 330 тыс. рублей.

Напомним, что 16 августа из-за буйного пассажира самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Пьяный мужчина бесцельно передвигался по салону, материл пассажиров и членов экипажа, провоцировал конфликты. Одного пассажира он ударил в область головы и шеи.