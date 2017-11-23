В Башкирии родственники разыскивают пропавшего Ягфара Хуснутдинова

Родственники и волонтеры разыскивают пропавшего 53-летнего Ягфара Хуснутдинова. Мужчина бесследно исчез 15 ноября в деревне Картамак в Буздякском районе республики, куда накануне приехал в гости. Известно, что он вышел из дома около 3 часов дня и до сих пор о его местонахождении не известно. К поискам уроженца Чекмагушевского района подключились волонтеры.