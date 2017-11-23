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15:08 (мск), источник: АиФ Казань

Участников казанской группировки задержали по подозрению в вымогательстве

В Казани задержали подозреваемых, вымогавших деньги у владельцев торговых точек на территории ж/д вокзала.

Полицейские ищут пострадавших от действий рэкетиров, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полицию обратились владельцы торговых точек, расположенных у ж/д вокзала. Они сообщили, что участники одной из группировок города вымогают у них каждый месяц по 30 тыс. рублей. Если бизнесмены отказывались платить, то злоумышленники якобы поджигали их торговые точки.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали пятерых участников группировки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящий момент в качестве обвиняемых привлекаются в общей сложности 11 человек.

Пострадавших от действий злоумышленников просят обращаться по телефону: 291−26−45.

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