Участников казанской группировки задержали по подозрению в вымогательстве
В Казани задержали подозреваемых, вымогавших деньги у владельцев торговых точек на территории ж/д вокзала.
В Казани задержали подозреваемых, вымогавших деньги у владельцев торговых точек на территории ж/д вокзала.
Полицейские ищут пострадавших от действий рэкетиров, сообщает
В полицию обратились владельцы торговых точек, расположенных у ж/д вокзала. Они сообщили, что участники одной из группировок города вымогают у них каждый месяц по 30 тыс. рублей. Если бизнесмены отказывались платить, то злоумышленники якобы поджигали их торговые точки.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали пятерых участников группировки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящий момент в качестве обвиняемых привлекаются в общей сложности 11 человек.
Пострадавших от действий злоумышленников просят обращаться по телефону: 291−26−45.