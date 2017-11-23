Участников казанской группировки задержали по подозрению в вымогательстве

В полицию обратились владельцы торговых точек, расположенных у ж/д вокзала. Они сообщили, что участники одной из группировок города вымогают у них каждый месяц по 30 тыс. рублей. Если бизнесмены отказывались платить, то злоумышленники якобы поджигали их торговые точки.