В Краснодаре борца с коррупцией будут судить за получение взятки

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, 6 октября опер транспортной полиции возле здания Краснодарского ЛУ на транспорте предложил замдиректора ООО «Кубаньстройсервис» заплатить ему 100 тысяч рублей за прекращение проверки организации. Бизнесмен согласился, но сообщил куда следует.

— 20 ноября примерно в 20 часов вечера на автостоянке ТРК «СБС-Мегамолл» в Краснодаре полицейский получил от замедиректора фирмы 100 тысяч рублей, из которых 10 тысяч — настоящие, а 90 тысяч — муляж, — говорят в Южном СУТ.

В момент передачи взятки молодого опера задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.