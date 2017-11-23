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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре борца с коррупцией будут судить за получение взятки

В кубанской столице будут судить 26-летнего бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарской транспортной полиции. Он подозревается в «получении взятки в значительном размере» (до восьми лет тюрьмы).

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, 6 октября опер транспортной полиции возле здания Краснодарского ЛУ на транспорте предложил замдиректора ООО «Кубаньстройсервис» заплатить ему 100 тысяч рублей за прекращение проверки организации. Бизнесмен согласился, но сообщил куда следует.

— 20 ноября примерно в 20 часов вечера на автостоянке ТРК «СБС-Мегамолл» в Краснодаре полицейский получил от замедиректора фирмы 100 тысяч рублей, из которых 10 тысяч — настоящие, а 90 тысяч — муляж, — говорят в Южном СУТ.

В момент передачи взятки молодого опера задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в УТ МВД по ЮФО, после служебной проверки оперуполномоченного уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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