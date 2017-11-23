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14:55 (мск), источник: Kommersant.uz

Хокимият Ферганской области подаст в суд на автора украденного логотипа

В начале августа хокимият Ферганской области объявил конкурс на лучший логотип Ферганы.

Источник: Kommersant.uz

В комиссию поступили работы различных творческих групп и индивидуальных авторов-дизайнеров, среди которых была и работа, признанная в последствии победителем. На момент подачи творческих работ, автор утверждал, что данный логотип является его оригинальной работой.

После обнаружения факта повторения автором общего дизайна и концепции логотипа, впервые разработанного при участии российской Brandson Branding Agency, хокимият Ферганской области принял решение об отмене своего решения и подаче в суд на автора украденного логотипа.

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма предложил объявить новый конкурс на туристической логотип области.

Кроме этого, предлагается ввести порядок, при котором впредь хокимияты областей при отборе и утверждении местных туристических логотипов (брендов) должны согласовывать проекты с Госкомтуризмом и Министерством культуры, а также с Агентством по интеллектуальной собственности.

Как отмечает пресс-служба Госкомтуризма, после обнаружения факта о плагиате туристического бренда, комитет незамедлительно начал проверку процесса отбора хокимиятом Ферганской области данного логотипа. В этих целях 22 ноября Госкомтуризмом направлено письмо в хокимият Ферганской области о проведении тщательного изучения случившегося и представлении подробной информации.

Напомним, ранее стало известно, что утвержденный в начале ноября туристический бренд Ферганской долины оказался точной копией концепции финалиста конкурса Национального туристического бренда России.

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