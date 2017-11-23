Хокимият Ферганской области подаст в суд на автора украденного логотипа
В начале августа хокимият Ферганской области объявил конкурс на лучший логотип Ферганы.
В начале августа хокимият Ферганской области объявил конкурс на лучший логотип Ферганы.
В комиссию поступили работы различных творческих групп и индивидуальных
После обнаружения факта повторения автором общего дизайна и концепции логотипа, впервые разработанного при участии российской Brandson Branding Agency, хокимият Ферганской области принял решение об отмене своего решения и подаче в суд на автора украденного логотипа.
Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма предложил объявить новый конкурс на туристической логотип области.
Кроме этого, предлагается ввести порядок, при котором впредь хокимияты областей при отборе и утверждении местных туристических логотипов (брендов) должны согласовывать проекты с Госкомтуризмом и Министерством культуры, а также с Агентством по интеллектуальной собственности.
Как отмечает
Напомним, ранее стало известно, что утвержденный в начале ноября туристический бренд Ферганской долины оказался точной копией концепции финалиста конкурса Национального туристического бренда России.