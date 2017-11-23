Не менее 200 нерп погибли в Байкале от неизвестных причин

Признаков антропогенного воздействия не обнаружено. По данным Росприроднадзора, содержание вредных веществ в воде в местах предполагаемой гибели не превышает предельно допустимых норм. По результатам исследования сотрудников ветеринарных служб 11 особей выявлен антиген энтерита, еще в двух особях — паровирусный гепатит. Вирус чумы не был обнаружен. Проводятся дополнительные исследования.